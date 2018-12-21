17 инвалидных колясок переданы нуждающимся

«Международный фонд Апсны» передал Ассоциации «Инва-Содействие» 17 инвалидных колясок. Инвалидные коляски приобретены за счет пожертвований Манфреда Петрича – швейцарца, проживающего в Абхазии.17 колясок высочайшего класса были заказаны на заводах Швейцарии и Германии. Они будут распределены по районам, после чего их передадут инвалидам. Директор Ассоциации Алхас Тхагушев сообщил, что в списке организации числятся 39 нуждающихся в инвалидных колясках, из них 16 человек уже смогут обеспечить специальными средствами передвижения.Вице-президент Фонда Максим Гвинджия отметил, что Манфред Петрич не в первый раз оказывает благотворительную помощь: «Он живет в Абхазии, построил дом, но, к сожалению, мы не можем пока решить его проблему с гражданством. Манфред уже много лет живет в Эшере, и не просто живет, он созидает, помогает людям. Это пример того, как общими усилиями можно решить проблему. Людям с ограниченными возможностями, безусловно, нужно как можно больше качественных приспособлений для более мобильной и комфортной жизни».Со своей стороны, меценат Манфред Петрич сообщил: «Директор АИС Алхас Тхагушев описал мне проблему с колясками, что есть много людей в Абхазии, которым они нужны. Мне было приятно помочь и профинансировать покупку этих 17 колясок, помочь тем, кто в них нуждался. Можно сказать, это рождественский подарок».Директор АИС Алхас Тхагушев поблагодарил всех за оказанную помощь: «Для нас важно, чтобы люди знали, что существует такая проблема. Инвалиды живут, не показываясь обществу, не потому, что не хотят, а потому, что просто нет такой возможности. Сегодня делается очередной маленький шаг, чтобы мы жили нормальной жизнью».