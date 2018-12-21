APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Этнография
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:23, 28 Декабря 2018 4
15:31, 28 Декабря 2018 79
15:19, 28 Декабря 2018 91
15:02, 28 Декабря 2018 78
14:59, 28 Декабря 2018 85
15:07, 27 Декабря 2018 669
14:12, 27 Декабря 2018 297
13:11, 27 Декабря 2018 455
19:00, 26 Декабря 2018 417
15:52, 26 Декабря 2018 721
13:13, 26 Декабря 2018 329
12:24, 26 Декабря 2018 388
10:57, 26 Декабря 2018 468
16:47, 25 Декабря 2018 395
16:31, 25 Декабря 2018 630
16:18, 25 Декабря 2018 500
16:00, 25 Декабря 2018 348
15:46, 25 Декабря 2018 565
15:19, 25 Декабря 2018 504
14:53, 25 Декабря 2018 353
13:37, 25 Декабря 2018 690
15:26, 24 Декабря 2018 445
15:04, 24 Декабря 2018 517
13:49, 24 Декабря 2018 516
13:27, 24 Декабря 2018 534

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / 17 инвалидных колясок переданы нуждающимся

17 инвалидных колясок переданы нуждающимся

4
16:23, 28 Декабря 2018
17 инвалидных колясок переданы нуждающимся

«Международный фонд Апсны»  передал новые инвалидные коляски Ассоциации «Инва-Содействие».

Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. «Международный фонд Апсны» передал Ассоциации «Инва-Содействие» 17 инвалидных колясок. Инвалидные коляски приобретены за счет пожертвований Манфреда Петрича – швейцарца, проживающего в Абхазии.

17 колясок высочайшего класса были заказаны на заводах Швейцарии и Германии. Они  будут распределены по районам, после чего их передадут инвалидам. Директор Ассоциации Алхас Тхагушев сообщил, что в списке организации числятся 39 нуждающихся в инвалидных колясках, из них 16 человек уже смогут обеспечить специальными средствами передвижения. 



Вице-президент Фонда Максим Гвинджия отметил, что Манфред Петрич не в первый раз оказывает благотворительную помощь: «Он живет в Абхазии, построил дом, но, к сожалению, мы не можем пока решить его проблему с гражданством. Манфред уже много лет живет в Эшере, и не просто живет, он созидает, помогает людям. Это пример того, как общими усилиями можно решить проблему. Людям с ограниченными возможностями, безусловно, нужно как можно больше качественных приспособлений для более мобильной и комфортной жизни». 

Со своей стороны, меценат Манфред Петрич сообщил: «Директор АИС Алхас Тхагушев описал мне проблему с колясками, что есть много людей в Абхазии, которым они нужны. Мне было приятно помочь и профинансировать покупку этих 17 колясок, помочь тем, кто в них нуждался. Можно сказать, это рождественский подарок».

Директор АИС Алхас Тхагушев поблагодарил всех за оказанную помощь: «Для нас важно, чтобы люди знали, что существует такая проблема.   Инвалиды  живут, не показываясь обществу, не потому, что не хотят, а потому, что просто нет такой возможности. Сегодня делается очередной маленький шаг, чтобы мы жили нормальной жизнью».


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.
© Copyright 2017 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика