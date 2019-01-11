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16 января в Сухуме возможен дождь со снегом

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15:48, 15 Января 2019
16 января в Сухуме возможен дождь со снегом
В предгорьях и горах – снег.

Сухум. 15 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в  среду погода Черноморского побережья Абхазии окажется во власти фронтов как Южного, так и Североатлантического циклонов. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливень, а к вечеру – дождь со снегом, местами снег. Из-за резких перепадов атмосферного давления возможно усиление ветра от 13 до 18 м/с, на море штормовое волнение от 3 до 5 баллов. В предгорьях и горах – снег, возможна опасность схода лавин.  

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер умеренный – 5-10 м/с, порывы от 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +7+12°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды значительное – более 125 см (3-5б).

Относительная влажность воздуха – 70-90 %.
                            
В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь, возможен дождь со снегом.

Температура воздуха ночью +8°С, днем +11°С.

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