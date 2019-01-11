16 января в Сухуме возможен дождь со снегом

В предгорьях и горах – снег.



Сухум. 15 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Черноморского побережья Абхазии окажется во власти фронтов как Южного, так и Североатлантического циклонов. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливень, а к вечеру – дождь со снегом, местами снег. Из-за резких перепадов атмосферного давления возможно усиление ветра от 13 до 18 м/с, на море штормовое волнение от 3 до 5 баллов. В предгорьях и горах – снег, возможна опасность схода лавин.



Атмосферное давление – нестабильное.



Ветер умеренный – 5-10 м/с, порывы от 13-18 м/с.



Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +7+12°С.



Температура морской воды +11°С.



Волнение морской воды значительное – более 125 см (3-5б).



Относительная влажность воздуха – 70-90 %.



В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь, возможен дождь со снегом.



Температура воздуха ночью +8°С, днем +11°С.

