16:17, 15 Января 2019 171
15:48, 15 Января 2019 120
15:11, 15 Января 2019 179
14:03, 15 Января 2019 314
11:51, 15 Января 2019 247
11:47, 15 Января 2019 214
18:58, 13 Января 2019 527
17:58, 13 Января 2019 489
14:40, 13 Января 2019 1002
12:11, 13 Января 2019 609
13:54, 12 Января 2019 405
11:32, 12 Января 2019 411
23:55, 11 Января 2019 506
23:50, 11 Января 2019 452
16:56, 11 Января 2019 832
16:23, 11 Января 2019 762
12:58, 11 Января 2019 7337
12:28, 11 Января 2019 556
12:12, 11 Января 2019 909
11:39, 11 Января 2019 536
11:26, 11 Января 2019 556
17:02, 10 Января 2019 461
16:30, 10 Января 2019 632
16:24, 10 Января 2019 680
10:00, 10 Января 2019 559
Популярное
11.01.2019 7337
13.01.2019 1002
11.01.2019 909
11.01.2019 762
16 января в Сухуме возможен дождь со снегом
84
15:48, 15 Января 2019
В предгорьях и горах – снег.
Сухум. 15 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Черноморского побережья Абхазии окажется во власти фронтов как Южного, так и Североатлантического циклонов. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливень, а к вечеру – дождь со снегом, местами снег. Из-за резких перепадов атмосферного давления возможно усиление ветра от 13 до 18 м/с, на море штормовое волнение от 3 до 5 баллов. В предгорьях и горах – снег, возможна опасность схода лавин.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер умеренный – 5-10 м/с, порывы от 13-18 м/с.
Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +7+12°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды значительное – более 125 см (3-5б).
Относительная влажность воздуха – 70-90 %.
В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь, возможен дождь со снегом.
Температура воздуха ночью +8°С, днем +11°С.
Сухум. 15 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Черноморского побережья Абхазии окажется во власти фронтов как Южного, так и Североатлантического циклонов. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливень, а к вечеру – дождь со снегом, местами снег. Из-за резких перепадов атмосферного давления возможно усиление ветра от 13 до 18 м/с, на море штормовое волнение от 3 до 5 баллов. В предгорьях и горах – снег, возможна опасность схода лавин.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер умеренный – 5-10 м/с, порывы от 13-18 м/с.
Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +7+12°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды значительное – более 125 см (3-5б).
Относительная влажность воздуха – 70-90 %.
В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь, возможен дождь со снегом.
Температура воздуха ночью +8°С, днем +11°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.