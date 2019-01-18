12:39, 18 Января 2019
12:35, 18 Января 2019 17
11:38, 18 Января 2019 67
11:16, 18 Января 2019 86
17:04, 17 Января 2019 434
16:55, 17 Января 2019 634
15:04, 17 Января 2019 367
14:30, 17 Января 2019 381
13:27, 17 Января 2019 426
15:28, 16 Января 2019 409
14:05, 16 Января 2019 666
11:52, 16 Января 2019 606
16:17, 15 Января 2019 3181
15:48, 15 Января 2019 600
15:11, 15 Января 2019 862
14:03, 15 Января 2019 919
11:51, 15 Января 2019 628
11:47, 15 Января 2019 649
18:58, 13 Января 2019 752
17:58, 13 Января 2019 671
14:40, 13 Января 2019 1261
12:11, 13 Января 2019 801
13:54, 12 Января 2019 615
11:32, 12 Января 2019 598
23:55, 11 Января 2019 634
Популярное
11.01.2019 7783
13.01.2019 1263
11.01.2019 973
11.01.2019 925
15.01.2019 865
13.01.2019 754
Рекордные показатели «мандаринового сезона»: из Абхазии в Россию вывезено порядка 37 тысяч тонн цитрусовых
17
12:35, 18 Января 2019
С середины декабря прошлого года таможенники оформляли до 1000 тонн мандаринов в сутки.
Сухум. 18 января. Апсныпресс. В Россию из Республики Абхазия ввезено порядка 37 тысяч тонн цитрусовых, сообщается на официальном сайте Южного таможенного управления.
Как отмечается в сообщении, урожай новогодних фруктов в Абхазии превысил показатели последних нескольких лет. С середины декабря прошлого года таможенники оформляли до 1000 тонн мандаринов в сутки. Ежедневно через абхазо-российскую границу проходило до 200 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.
«Подводя итоги завершающегося цитрусового сезона, можно сказать, что его показатели многократно превышают цифры прошлых лет, - отметил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Владимир Бондаренко. – Так, с начала октября 2018 года должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни оформлено 36 853 тонны цитрусовых плодов. Для сравнения в 2017 году по итогам «мандаринового сезона» (за октябрь-февраль) было оформлено порядка 6 тысяч тонн мандаринов, в 2016 году около 12 тысяч тонн».
Сочинская таможня напоминает, что с 1 января 2019 года изменились стоимостные и весовые нормы, в пределах которых на территорию Евразийского экономического союза физическими лицами могут быть ввезены без уплаты таможенных пошлин, налогов товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования) в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке. С 1 января 2019 г. стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, вес не должен превышать 25 кг. При этом для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы остались неизменными – до 10000 евро и до 50 кг.
Необходимость заплатить таможенные платежи по единой ставке в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы, возникнет в случае превышения установленных значений.
Сухум. 18 января. Апсныпресс. В Россию из Республики Абхазия ввезено порядка 37 тысяч тонн цитрусовых, сообщается на официальном сайте Южного таможенного управления.
Как отмечается в сообщении, урожай новогодних фруктов в Абхазии превысил показатели последних нескольких лет. С середины декабря прошлого года таможенники оформляли до 1000 тонн мандаринов в сутки. Ежедневно через абхазо-российскую границу проходило до 200 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.
«Подводя итоги завершающегося цитрусового сезона, можно сказать, что его показатели многократно превышают цифры прошлых лет, - отметил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Владимир Бондаренко. – Так, с начала октября 2018 года должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни оформлено 36 853 тонны цитрусовых плодов. Для сравнения в 2017 году по итогам «мандаринового сезона» (за октябрь-февраль) было оформлено порядка 6 тысяч тонн мандаринов, в 2016 году около 12 тысяч тонн».
Сочинская таможня напоминает, что с 1 января 2019 года изменились стоимостные и весовые нормы, в пределах которых на территорию Евразийского экономического союза физическими лицами могут быть ввезены без уплаты таможенных пошлин, налогов товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования) в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке. С 1 января 2019 г. стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, вес не должен превышать 25 кг. При этом для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы остались неизменными – до 10000 евро и до 50 кг.
Необходимость заплатить таможенные платежи по единой ставке в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы, возникнет в случае превышения установленных значений.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.