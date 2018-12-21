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Подписан План взаимодействия между Кабмином Абхазии и Правительством Ростовской области
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15:19, 28 Декабря 2018
Документ подписали премьер Абхазии и губернатор Ростовской области.
Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали План по взаимодействию между Кабинетом Министров (Правительством) Республики Абхазия и Правительством Ростовской области на 2018-2021 годы. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Согласно подписанному документу стороны будут развивать отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, сельского хозяйства, науки и образования, культурных обменов и туризма, а также увеличения товарооборота.
План по взаимодействию между Кабинетом Министров (Правительством) Республики Абхазия и Правительством Ростовской области - это первый базовый документ, регулирующий взаимоотношения между Кабмином РА и Правительством Ростовской области, который позволит укрепить двусторонние отношения Абхазии и России.
Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали План по взаимодействию между Кабинетом Министров (Правительством) Республики Абхазия и Правительством Ростовской области на 2018-2021 годы. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Согласно подписанному документу стороны будут развивать отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, сельского хозяйства, науки и образования, культурных обменов и туризма, а также увеличения товарооборота.
План по взаимодействию между Кабинетом Министров (Правительством) Республики Абхазия и Правительством Ростовской области - это первый базовый документ, регулирующий взаимоотношения между Кабмином РА и Правительством Ростовской области, который позволит укрепить двусторонние отношения Абхазии и России.
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